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الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كارول سماحة فى حفل استثنائى بـ«أوبرا جامعة مصر»

الخميس 16/يناير/2020 - 11:06 ص
كارول سماحة
كارول سماحة
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أعربت الفنانة كارول سماحة عن سعادتها بلقاء الجمهور المصري في حفلها الضخم بمسرح أوبرا جامعة مصر في الرابع والعشرين من يناير الجاري.

ونشرت كارول سماحة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة ومقطع فيديو من حفل سابق لها، معلقة: "ألتقي مع جمهوري المصري بحفل استثنائي يوم الجمعة 24 يناير، على مسرح دار الأوبرا جامعة مصر "مدينة ٦ أكتوبر" الساعة الثامنة مساءً".

ومن المقرر أن تقدم نجمة الأغنية العربية كارول، خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، والتى نالت إعجاب جمهورها.

على جانب آخر تستعد إدارة النشاط الفني والثقافي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، للترتيب لأولى حفلات البرنامج الفنى للجامعة خلال العام الجديد، تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء، وذلك في إطار خطة الجامعة التي تستهدف تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء في مصر والدول العربية الشقيقة، من أجل الارتقاء بالذوق العام، وإعادة الاعتبار للغناء الراقي في مواجهة انتشار موجة أغاني المهرجانات.

يذكر أن مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يسع لـ1200 مشاهد، وعلى مستوى عالٍ من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة ووسائل إدارة المسرح، وفق أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال.

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