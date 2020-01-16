ختام مشروع التمكين المهني للفتيات "ProGirls" بمكتبة الإسكندرية

تشهد مكتبة الإسكندرية يوم الجمعة 17 يناير 2020 الحفل الختامي لمشروع ProGirls بالتعاون بين برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، ومعهد جوته الألماني، ومبادرة "المدارس شركاء المستقبل" بالقاهرة، والبرنامج الإقليمي لتمكين المرأة اقتصاديًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا EconoWin، والقطاع الخاص المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ).وكان برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي قد شارك في برنامجي الإرشاد والتدريب المهني لعدد من الفتيات المشاركات في المشروع بالتعاون مع مركز الدراسات والبرامج الخاصة، وبرنامج دراسات التنمية المستدامة، مركز القبة السماوية، متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية.جدير بالذكر أن مشروع ProGirls يعزز التمكين المهني للطالبات المصريات سواء بالمدارس الخاصة أو الحكومية من خلال التعاون مع الشركات العاملة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أو الإدارة والقيادة، حيث تكتسب الفتيات خبرة مباشرة في مجالات العمل الجديدة ويحظين بفرصة مقابلة نماذج نسوية رائدة كوسيلة لتوسيع خياراتهن الوظيفية، كما يتعرفن على هيئات وشركات يمكنهن العمل فيها مستقبلًا، عن طريق استكشاف طبيعة العمل والوظائف بها.