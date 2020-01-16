«عبدالدايم»: 150 عامًا على افتتاح الأوبرا يؤكد ريادة مصر حضاريًا

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، إن الاحتفالات بمرور 150 عامًا على افتتاح الأوبرا الخديوية امتدت إلى خارج الوطن تأكيدًا لريادة مصر الحضارية التى كانت أول دولة فى المنطقة العربية وقارة إفريقيا تؤسس دارًا للأوبرا.وأشارت إلى أنها ظلت المنارة الثقافية الأولى والوحيدة فى الشرق الأوسط طوال ما يزيد على قرن من الزمان حتى احتراقها عام 1971، مضيفة أن أرض الوطن كانت وستبقى ملتقى للتفاعل بين دول العالم ومركزًا للفكر والثقافة.كانت الأكاديمية المصرية للفنون بروما تحت إشراف الدكتورة هبة يوسف، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، قد نظمت احتفالية فنية ضخمة حضرها السفير هشام بدر، سفير مصر فى إيطاليا، والسفيرة إيناس مكاوي، رئيس بعثة الجامعة العربية بروما، ونخبة من الدبلوماسيين العرب والأفارقة والشخصيات البارزة بالمجتمع الإيطالي وتضمنت فيلمًا وثائقيًا عن فن الأوبرا فى مصر منذ افتتاح الأوبرا الخديوية تلته مختارات غنائية من أشهر الأوبرا الكلاسيكية العالمية أداها مجموعة من نجوم فرقة أوبرا القاهرة، هم إيمان مصطفي، منى رفلة، ليلى إبراهيم، عمرو أحمد، عادل صبري.