نشاط تجارى ملحوظ بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم السفينة ALAHAN التي ترفع علم تركيا، ويبلغ طولها 104 أمتار والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 4200 طن صودا كاوية من الميناء.وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 23 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، وغادر الميناء 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.وسجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة.كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتان.وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة.