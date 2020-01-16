19 قتيلاً من «مرتزقة أردوغان» فى ليبيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، بمقتل 5 من الفصائل السورية التي نقلتها تركيا إلى ليبيا، وفقا لقناة "سكاي نيوز" عربية.وأشار المرصد، إلى أنه بذلك يرتفع عدد المرتزقة السوريين الذين قتلوا في ليبيا إلى 19، مؤكدا مواصلة نقل مرتزقة سوريين إلى العاصمة الليبية طرابلس.وفي وقت سابق، أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، مقتل 3 عناصر من مرتزقة أردوغان في المعارك الدائرة في ليبيا، ليصل بذلك إجمالي أعداد القتلى في معارك ليبيا إلى 14 شخصا.وقال رامي عبدالرحمن، في بيان صحفي، إنه حسب المعلومات التي حصل عليها المرصد السوري، فإن المقاتلين ينتمون إلى فصيل "الحمزات"، فيما وردت معلومات عن قتلى آخرين، وبذلك يرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 14 مقاتلا من فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات"؛ حسب "أخبار ليبيا".