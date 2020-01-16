«شعراء وقصائد» في الأمسية السادسة لملتقى الشعر العربي

أُقيمت بالمجلس الأعلى للثقافة، الأمسية الشعرية السادسة، ضمن فعاليات ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي: "الشعر وثقافة العصر- دورة ناجي والسياب"؛ الذي ينظمه المجلس برعاية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وهشام عزمي الأمين العام للمجلس.وشهدت الأمسية مشاركة نخبة من الشعراء المصريين والعرب؛ فمن الجزائر شاركت الشاعرة سمية محنش، ومن مصر شارك الشعراء: أحمد الشهاوي، شريف الشافعي، فوزي خضر، فؤاد طمان، محمد الشهاوي، وقد أدار الأمسية الشاعر أشرف عامر.بدايةً تحدث مدير الأمسية الشاعر أشرف عامر، الذي قدم التحية للحضور أجمعين، متمنيًا نجاح الملتقى، ثم مرر الكلمة للشاعر أحمد الشهاوى، الذي ألقى قصيدة بعنوان: "تمر الكلاب من بين أصابعي"، وأخرى بعنوان "أوْسَعُ منْ كَوْنيْنِ"، يقول فيها:منْ إبرَةٍتمُرُّ ضحكتُكِوالأغنيةُ التِي تحْفَظِينَوالعيْنَانِ اللتانِ تتحَدَّيَانِ الشَّمسَفِي سِباقِ الأشِعَّةلكِنَّ البَخِيلَ الذي رفَضَهُ جِلدُكِمَرَّ منْ بَابٍ وسِيعٍكَمَا يمرُّ جملٌ أجْرَبُفي صَحْراءَ لا تعْرِفُ طعْمًا لسِباقِ الوهَجْ.وجاءت مشاركة الشاعرة الجزائرية سمية محنش، التي ألقت بعضًا من قصار قصائدها، وتقول الشاعرة سمية محنش في قصيدتها: "لكأنَّ شيئًا لم يكن":لكأنَّ شيئًا لمْ يَكُنْلكأنَّنَا لَمْ نَلْتَقِلَكَأنَّنَا لم نفْتَرِقْ وكَأنَّ ذاكَ العُمْرَ مَحْضُ خُرَافَةٍبالكَادِ تُذْكَرُ في طَوَاسِينِ الزَّمَنْ لا الحُزْن يمْلَؤُنِيولا فَرَحٌ يُفَرِّغُ حَالَةَ العَدَمِ التِي تَنْتَابُنِيلَكَأَنَّنِي لَمْ أَحْتَرِقْلَكَأَنَّنِي لَمْ أَخْتَنِقْلَكَأَنَّنِي لَمْ أَرْكَبِ البَحْرَ انَتِشَاءًلمْ أغُصْ فِيهِ امتلاءًلم أُغَنِّ الأفقَ أغْنِيَةَ الغَرَقْحَتَّى الشَّجَنْمَا مِنْ شَجَنْلا العُمْرُ يَنْظُرُ خَلْفَهُلا القَلْبُ حَنْلا شَيءَ كانَ ولم يكُنْشَيءٌ هُنَاكَ كَمَا هُنَا.أعقب ذلك إلقاء الشاعر شريف الشافعي قصائده، ويقول في إحداها من ديوان "هواء جدير بالقراءة":ثمرة سقطتْ على رأسييا إلهيليس في هذا الفضاءِ شجرةٌيا إلهيهذه ليست ثمرةإنه رأسٌ جديدٌ.وألقى الشاعر فؤاد طمان، عدة قصائد منها: "العذراء" و"القائد"؛ فيقول فؤاد طمان في قصيدته: "لا شيء ينقصني":لا شيءَ ينقُصُني!فعندي كلُّ ما أحببتُ واشتهت العيونْ: بيتٌ على المـِيناءِتعرفه الجميلةُ والنوارسُ والسفينْ..تأوي له ريحُ الصَّبا..وتَمُرُّ مسرعةً به ريحُ الشمالِ..يُطِلُّ من أعلى على مَرْبَى المَحارِ، ومهدِ ربّاتِ البحارِ..غَدَوْتُ وحدي في المدينةِ سادنَ الرَّباتِ..وحدي كاتمَ السـِّرِّ الدفينْ!ثم جاءت مشاركة الشاعر فوزي خضر، الذي ألقى بعضًا من أشعاره، إذ يقول:الليل يسألني.. فالضيق.. والفرجُوالصمت يسألني عني.. فأختلجُظمآن... بيني وبين القرب هاويةترتجُّ فيها الدموع البكم والحرجيثرثر الأمل المذبوح فوق يديويرتمي في عيوني الموت والهرجوأنتِ تحت بحار الصمت لؤلؤةودونك الساعد المقطوع.. واللُّجَج!وفي ختام الأمسية، ألقى الشاعر محمد الشهاوي قصيدته "أندلسية"؛ يقول فيها:في فجاج السّرِّ أو في العَلَنِرَعَوِيٌّ في المواجيدِ نَشَاأَيُّها الوجدُ الذي يَملَؤُنيمنذ أن كنتُ صَبِيًّا دَهَشَالي حبيبٌ حُبُّهُ يأخذُنيأبدًا منّي إلى حيث يَشَاهو مَحْيايَ وإن لم يَحْبُنيوِردُهُ إلا الجَوَى والعطَشَاكلَّما ناديتُهُ راوَغَنيآهِ لو يُدرِكُ ما بي ذا الرَّشافي مَنافِيهِ اصطَـفى لي وَطَنِيمُسْتَجِيبًا لِدَعَاوَى مَن وَشَى.