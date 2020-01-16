«شاهد. نت» يعرض مسلسلين مصريين حصريًا

احتفلت مجموعة قنوات "mbc"، منذ عدة أيام، بالانطلاقة الجديدة لموقع "شاهد. نت" و"شاهد. نت بلس" في دبي، حيث تم تطويرهما لظهورهما بشكل مختلف، لعرض عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية بشكل حصري.وعلمت "الدستور" أن القائمين على موقع "شاهد. نت" حصلوا على حقوق عرض مسلسلين دراما من مصر كعرض أول وحصري.المسلسل الأول هو "مملكة إبليس" بطولة غادة عادل ورانيا يوسف وإيمان العاصي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمود الليثي، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسي.أما المسلسل الثاني فهو "اللعبة" لنجمي الكوميديا شيكو وهشام ماجد، وهو العمل الذي تم تأجيله من رمضان الماضي، بسبب تعرضه لأزمة تسويقية، ويشاركهما البطولة الفنانون مي كساب وسامي مغاوري ونسرين أمين وأحمد فتحي، ومن إخراج معتز التوني.