تداول «رياضيات تانية ثانوي» بمواقع التواصل (صور)

تداولت صفحات السوشيال ميديا صورة من تابلت قام بتصويرها أحد الطلاب، لامتحان مادة الرياضيات، الذي يؤديه طلاب الصف الثاني الثانوي بشعبتيها العلمية والأدبية حاليا، من داخل أحد اللجان الذي يجري بها الامتحان إلكترونيا.يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، الشعبة العلمية امتحان مادة التفاضل والتكامل وحساب المثلثات، بامتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث يؤدي الاختبار في مدارسهم الأصلية المجهزة إلكترونيا، بينما سيكون وورقيًا في المدارس غير المجهزة، وبنظام الـopen Book، وتنعقد الامتحانات في الفترة الصباحية من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا.ومن المقرر أن يقوم طلاب أولى ثانوي بأداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، خلال الفترة المسائية من 1 ظهرا وحتى الثالثة ونصف عصرًا والتي تنعقد ورقيا وبنظام الـopen Book.