اليوم.. امتحان «رياضيات تانية ثانوي» و«اللغة الأجنبية» لـ «أولى»

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، الشعبة العلمية، امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، بالفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي.يؤدي طلاب الثاني الثانوي الاختبار في مدارسهم الأصلية، إلكترونيا في المجهزة وورقيًا في غير المجهزة، وبنظام الـopen Book، ويواجه الطلاب اليوم الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، وتنعقد الامتحانات في الفترة الصباحية من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا.بينما سيقوم طلاب أولى ثانوي بأداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، خلال الفترة المسائية من 1 ظهرا وحتى الثالثة ونصف عصرًا والتي تنعقد ورقيا وبنظام الـopen Book.