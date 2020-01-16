بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بـ 3 محافظات

يؤدى اليوم 396 ألف 460 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية أول امتحاناتهم للفصل الدراسي الأول في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة.ففي القاهرة يتوجه للجان الامتحانات في 32 إدارة تعليمية تتبع المديرية 163 ألف و907 طالبًا لأداء الاختبارات، مقسمين إلى 83 ألف و345 طالبا و80 ألف و563 طالبة، وبالجيزة تستقبل 604 لجنة للشهادة الإعدادية 149 ألف و951 طالب وطالبة في 20 إدارة تعليمية تتبع المديرية.وفي محافظة الإسكندرية يتوجه 82 ألف و260 طالبا وطالبة أمام 331 لجنة الامتحان على مستوى الإدارات التعليمية الثمانين بالمحافظة.يذكر أن الطلاب يؤدون الامتحان في مادة اللغة العربية والخط والتربية الدينية في أول أيام امتحاناتهم.‎