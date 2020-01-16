معهد ناصر: نستقبل جميع الحالات مهما كانت صعوبتها (فيديو)

قال الدكتور حازم الفيل، مدير معهد ناصر، إنه تم رفع كفاءة الطوارئ بالمعهد وتطويرها بالكامل وفقًا للمعايير العالمية، وأصبحت مجهزة بكل الأجهزة الطبية الحديثة.وأضاف حازم الفيل، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنها تعتبر من أفضل الطوارئ على مستوى جمهورية مصر العربية، إضافة إلى التجهيزات الطبية المتكاملة، فضلًا عن أنه لدينا فريق كامل من جميع التخصصات واستشاريين موجودين على مدار 24 ساعة.وأوضح مدير معهد ناصر، أن غرف العمليات مجهزة لجميع الحالات مهما كانت صعوبتها، حيث أنه يتم استقبال حوادث الطرق، والحوادث الجماعية، ويتم التعامل معها بصورة موفقة جدًا، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة معايير الجودة ومكافحة العدوى في تجهيز الطوارئ.