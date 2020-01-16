رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قافلة بيطرية لدعم المربين والمزارعين بالفيوم

الخميس 16/يناير/2020 - 09:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبدالناصرمحمد
طباعة
تنتهي فعاليات القافلة البيطرية بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، والتي تدعم المزارعين والمربين بمراكز طاميه ويوسف الصديق وإطسا، وينظمها معهد بحوث التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة، بالتعاون مع معهد الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية وهيئه الخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبرنامج ADP.

وصرح الدكتور هاني حسن، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، بأن القافلة تقدم خدماتها لصغار المربين مجانا في القرى الاكثر احتياجا لعلاج المشكلات التناسلية وإجراء التلقيح الاصطناعي وتنفيذ العمليات الجراحية والتحصينات الغير سيادية والمسح الوبائي للأمراض.

وتستهدف القافلة أيضا، تدريب شباب الأطباء البيطريين على التقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج الأمراض التناسلية مثل السونار والتلقيح الصناعي، وعمل ندوات إرشادية عن تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها في تغذية الحيوان لخفض تكاليف تغذية الحيوانات، وعمل ندوة عن استخدامات الدوبلر في حل المشكلات التناسلية.

كما اختتمت فعاليات القافلة، بلقاء الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الذي أشاد بجهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية في خدمة مواطني المحافظة، والتي يمتهن معظم سكانها الزراعة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

التحريات تكشف ملابسات حريق مركب بنهر النيل فى الجيزة

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد موسى يكشف رد فعل تركيا بعد مناورة قادر 2020

منذ حوالي 13 ساعة

ضبط خطيب متلبسًا بالغش من «برنامج المصحف»

منذ حوالي 14 ساعة

«الداخلية»: ضبط خلية إلكترونية تركية تشترك مع الإخوان لتشويه مصر

الصور

image description

مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري

image description

كبار رجال الدولة فى عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي

image description

مؤتمر إعلان تفاصيل السوبر بين الأهلي والزمالك

image description

دار أزياء «فيرساتشي» تستعرض مجموعة لما قبل خريف 2020

image description

عدوية والليثى وحجاج.. يدعمون نجل سعد الصغير (صور)

الأكثر قراءة

انتصار السيسى فى عزاء نجل مايا مرسى

أول تعليق من مصر بشأن الاتفاق المبدئى لحل أزمة سد النهضة

أسعار الذهب اليوم الخميس 16 يناير 2020

أحمد موسى يكشف رد فعل تركيا بعد مناورة قادر 2020

إنفوجراف

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

حصاد قطاع الأوقاف في 2019 (إنفوجراف)

image description

تفاصيل «حياة كريمة» لخدمة 11 محافظة.. إنفوجراف

أيام زمان

نبيلة أباظة.. الراقصة التى هددت عرش فتى الشاشة

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الجميلة والوحش.. لماذا طلب رشدى أباظة اللبنانية صباح فى بيت الطاعة؟

نجم الساعة

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

الصحة

«الفيروس الغامض».. ظهور أول إصابة بـ «تاجي» في الصين

علماء يكتشفون طريقة جديدة لمنع السمنة

دراسة: الإفراط فى تناول البروتين يزيد خطر الإصابة بالسرطان

دراسة توضح ضغط الدم المناسب بعد عمر الـ60

الرئيس نيوز

افتتاح الرئيس السيسى قاعدة برنيس العسكرية يتصدر صحف القاهرة

أبرزهم جراهام وسميث‬.. شكرى يلتقى نوابا بالكونجرس والشيوخ الأمريكيين

واشنطن تعلن توصل مصر وإثيوبيا والسودان إلى اتفاق مبدئي بشأن سد النهضة

اتخاذ 3 قرارات.. أول تعليق من وزيرة الصحة على حادث "طبيبات المنيا"

منوعات

أستراليا: الحيوانات تهدد الحياة بعد الحرائق

الأمير هارى يشارك فى أول مناسبة عامة منذ الانفصال الملكى

أغرب الأسئلة المطروحة من المرشحين للوظائف فى مقابلات العمل

5 حدود يجب على الزوجين الالتزام بها لعلاقة ناجحة

كشكول

"يوم الصناعة في مجال الطاقة" .. ورشة عمل في هندسة عين شمس

تداول امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية على السوشيال ميديا

تداول الامتحان الإلكتروني للرياضيات لطلاب الثاني الثانوي على السوشيال ميديا

جامعة حلوان تنظم مبادرة "معا فى حب مصر"بمنطقة كفر العلو

إسلام سياسي

تعميم تجربة الأذان الموحد بالمحافظات بعد نجاحها بالقاهرة الكبرى

الطبلاوي يرد بنفسه على شائعة وفاته

وفد من مشيخة الأزهر يعزي الدكتورة مايا مرسي في وفاة نجلها- صور

"الانحراف في فهم السنة ".. من الرواق الأزهري بمعرض الكتاب 2020

مقالات الرأي
خالد عكاشة
إيران.. أن تكون سجين الزيف الكامل
حسين عثمان
فيلسوف التجديد والمواطنة والتقدم
جلال حمام
سد النهضة.. إسرائيل تكمن فى التفاصيل
صفوت البياضي
مفاتيح أساسية للحياة السامية
المزيد

الثقافة

جائزة للباحثين.. من يهيئ الطفل العربي للثورة الصناعية الرابعة؟

اليوم.. تفاصيل ختام فعاليات ملتقى القاهرة الخامس للشعر العربى

«آثارنا العريقة» ورشة فنية في مكتبة طفل المعادي

غدًا.. مناقشة «ميراث الاستعلاء» للدكتور سعيد المصري ببتانة