قافلة بيطرية لدعم المربين والمزارعين بالفيوم

تنتهي فعاليات القافلة البيطرية بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، والتي تدعم المزارعين والمربين بمراكز طاميه ويوسف الصديق وإطسا، وينظمها معهد بحوث التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة، بالتعاون مع معهد الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية وهيئه الخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبرنامج ADP.وصرح الدكتور هاني حسن، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، بأن القافلة تقدم خدماتها لصغار المربين مجانا في القرى الاكثر احتياجا لعلاج المشكلات التناسلية وإجراء التلقيح الاصطناعي وتنفيذ العمليات الجراحية والتحصينات الغير سيادية والمسح الوبائي للأمراض.وتستهدف القافلة أيضا، تدريب شباب الأطباء البيطريين على التقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج الأمراض التناسلية مثل السونار والتلقيح الصناعي، وعمل ندوات إرشادية عن تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها في تغذية الحيوان لخفض تكاليف تغذية الحيوانات، وعمل ندوة عن استخدامات الدوبلر في حل المشكلات التناسلية.كما اختتمت فعاليات القافلة، بلقاء الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الذي أشاد بجهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية في خدمة مواطني المحافظة، والتي يمتهن معظم سكانها الزراعة.