قافلة متكاملة لدعم الأسر الأشد احتياجا بالإسكندرية (صور)

نظم مركز معلومات التنمية المحلية بحي ثان المنتزة، قافلة لخدمة الأسر الأشد احتياجا بعزبة سركيس، اليوم الخميس، وذلك في ضوء الاهتمام بتوفير الخدمات لمستحقيها.شارك بالقافلة أطباء منطقة المنتزه الطبية بتخصصي الباطن والأطفال، مع تقديم ندوة تثقيفية للأهالي من خلال إحدى مسئولي التثقيف الصحي بالمنطقة، وأسهمت مديرية الطب البيطري، بدور فعال؛ من خلال تقديم ندوة إرشادية عن الأمراض التي تصيب الأرانب وطرق التربية السليمة، كما تم التنسيق مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية لتوجيه منفذ للعزبة لتوزيع إسطوانات الغاز المدعمة بسعر 70 جنيها للإسطوانة الواحدة، ولاقى ذلك استحسان أهالي العزبة.كما شارك بالقافلة أيضا، ممثلو مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي، وإدارة محو الأمية وتعليم الكبار بالمنتزه ثان، وفريق الدعاية بشركة مياه الشرب لتوعية الأهالي بضرورة ترشيد استهلاك المياه، وعلاقة المياه بالصحة.