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الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الأرصاد: تقلبات جوية وأمطار غزيرة خلال 72 ساعة (فيديو)

الخميس 16/يناير/2020 - 09:23 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين عباس
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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن تقلبات جوية وأمطار غزيرة ستشهدها البلاد على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة خلال 72 ساعة القادمة، مشيرًا إلى أن طقس اليوم الخميس يشهد انخفاضا في معدلات درجة الحرارة.

وأضاف "شاهين" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة تسجل 19 درجة مئوية، محذرًا من الشبورة المائية الكثيفة خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وأكد على وجود نشاط مكثف للرياح يزود شعور المواطنين بالبرودة، ناصحًا بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.

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