نقيب الفلاحين يشيد بقاعدة «برنيس» ويؤكد على ثقته بالجيش المصري

أشاد النقيب العام للفلاحين محمد عبدالستار بافتتاح القاعدة العسكرية "برنيس"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنها تعتبر أكبر قاعدة جوية برية بحرية في الشرق الأوسط.وأكد نقيب عام الفلاحين في تصريحات، اليوم الخميس، أن هذه القاعدة قريبة من الحدود الجنوبية الشرقية لمصر، ولذلك رأت القيادة السياسية والعسكرية ضرورة وجود قاعدة جوية برية بحرية يمكنها التدخل فى أي وقت في؛ لأهمية هذا الاتجاه من باب المندب والخليج العربي.وأضاف "عبدالستار" أن العالم كله شاهد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأخيرة من الرماية بالذخيرة الحية للمناورة "قادر 2020"، الأمر الذي جعل الشعب المصري يفخر بجيشه العظيم الذي يحمي الوطن.ولفت النقيب إلى أن الدولة المصرية جيشها جيش دفاعي، لا يهدد أحدًا ولكنه يحافظ على أمنها القومي باتجاهاته الاستراتيجية الأربعة، مؤكدا أن إعادة تسليح القوات المسلحة المصرية بعد ثورة 30 يونيو كان واجب قومي، ورؤية ثاقبة من القيادة المصرية.