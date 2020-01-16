محاكمة مسئول مخزن أدوات كهربائية بالأزبكية

أحالت نيابة الأزبكية، مسئول مخزن أدوات كهربائية، لمحكمة الجنح، لاتهامه بحيازة 21 ألف قطعة أدوات كهربائية مجهولة المصدر، بعد أن وجهت النيابة له تهمة الغش التجارى.وكانت معلومات وردت لضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة من ضبط "جمال.أ"، 57 سنة مسئول عن مخزن تابع لشركة للتوريدات الكهربائية والإلكترونية لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من عدادات الكهرباء والأدوات الكهربائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وعقب مداهمة المخزن تم ضبط 800 عداد كهربائى، 21 ألف قطعة أدوات كهربائية متنوعة عبارة عن مفاتيح وفيوز وترانس، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.