وفد «الزراعة» يتابع الاستعداد لسباقات الهجن بجنوب سيناء

زار وفد من قيادات وزارة الزراعة، محافظة جنوب سيناء، لتفقد المشروعات الزراعية في مدن الطور ونويبع وسانت كاترين، وضم كلا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية.وتابع رئيس هيئة الخدمات البيطرية، الاستعداد لاحتفالات المحافظة لسباقات الهجن، والحالة الصحية وأعمال الترقيم والتسجيل للإبل المشارِكة فى المهرجان الذي ستبدأ فاعلياته اليوم الخميس بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 1051 جملا منها 81 من دولة الإمارات العربية، وبقية الجِمال من مصر وتمثل محافظات جنوب وشمال سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح والسويس والإسماعيلية.وعُقد لقاء مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وآخر مع رئيس نادي سيناء للهجن والفروسية، لبحث المشكلات التى تواجه الهجن المصرية أثناء مشاركتها فى المسابقات الدولية والوقوف على المتطلبات الصحية البيطرية لتلك الدول، وكذا أوجه الرعاية والعلاج التى يمكن تقديمها للجِمال فى محافظة جنوب سيناء.