استقرار سعر الدولار اليوم

سجلت أسعار الدولار فى البنك المركزى 15.86 جنيه للشراء، و15.96 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.وبلغ السعر فى بنك مصر 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع، وسجل السعر فى بنك القاهرة 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع، وسجل السعر فى البنك التجارى الدولى 15.86 جنيه للشراء، و15.96 جنيه للبيع، وسجل السعر فى بنك الإسكندرية 15.86 جنيه للشراء، و15.96 جنيه للبيع.