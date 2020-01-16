أول تصريح من المرشح لرئاسة الحكومة الروسية

أعلن المرشح لمنصب رئاسة الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين للنواب، اليوم الخميس، عن أن تنفيذ رسائل الرئيس فلاديمير بوتين سيأخذ الأولوية في عمله.وصرح مصدر مشارك في مشاورات المرشح لرئاسة الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، بأن حزب روسيا الموحد، صاحب الأغلبية في البرلمان الروسي أيد ترشيح ميشوستين لرئاسة الوزارة.وأعلنت مستشار رئيس الغرفة السفلى في البرلمان الروسي (الدوما)، أنستاسيا كاشيفاروفا، صباح اليوم الخميس، عن وصول المرشح لمنصب رئيس وزراء روسيا، ميخائيل ميشوستين، إلى مقر الدوما للقاء رئيسه، فياتشيسلاف فولودين.