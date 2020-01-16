حريق فى مصنع قماش بالإسكندرية وندب الأدلة الجنائية للمعاينة

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بخط انتاج داخل مصنع قماش بـ8 ماكينات خط إنتاج، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال العاملين بالمصنع.تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العقيد أحمد جلال، مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى مصنع قماش "الباشا" بمنطقة مرغم دائرة القسم.على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية بقيادة اللواء جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، إلى مكان الواقعة وسيارات الإطفاء ومعداتها.وتمت السيطرة علي الحريق وبالمعاينة تبين حدوث ماس كهربائى تسبب فى اشتعال النيران بخط الإنتاج فى 8 ماكينات واشتعال النيران داخل المصنع وتمت السيطرة عليه بالكامل، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لإجراء التحقيقات.