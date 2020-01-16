في الشارع.. محافظ القليوبية يحل شكاوى المواطنين

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، في جولة مفاجئة عددًا من المشروعات والخدمات بمدينة بنها، واستمع إلى شكاوى المواطنين بالشارع لحل مشكلاتهم طبقًا للقانون.وبدأ المحافظ الجولة بتفقد منطقة أتريب بمدينة بنها، حيث لاحظ وجود إشغالات بها، وطالب بإزالتها فورًا لتيسير الحركة المرورية.واستكمل المحافظ الجولة بتفقد موقع سوق البرنس الذي يُقام بشكل أسبوعي يوم الإثنين، مطالبًا المسئولين بعمل دراسة لبحث تعظيم الاستفادة من السوق واستغلال المبنى الإداري.كما طالب المحافظ، رئيس المدينة بإيجاد غرفة للحماية المدنية والأمن بالسوق كعامل أمني في حالة وجود أي مشكلات مع ضرورة شن حملة لإزالة الإشغالات الملاصقة لمبنى إدارة مشروع المواقف.كما تفقد سوق الخضار بالجملة والتقى التجار الموجودين بالسوق واستمع إلى مشاكلهم، وطالبهم بالمواظبة على دفع مستحقات الدولة نظير تأجيرهم وعدم التأخير.وأكد أنه جاري الإعداد لدراسة لتطوير السوق ليكون سوقًا حضاريًا يقصده التجار بالمحافظة ومن خارجها مما يسهم في زيادة إيرادات المحافظة.وتفقد "الهجان" أيضا مشروع مرفق النقل الداخلي وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالمرفق ودعمه من خلال التنسيق مع عدد من الشركات التي تعمل في المجال نفسه لزيادة عدد الخطوط لخدمة المواطنين وحل مشكلة المواصلات في المحافظة خصوصا بالخطوط ذات المسافات الطويلة التي يوجد بها كثافة سكانية عالية.