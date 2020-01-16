الأمير هارى يشارك فى أول مناسبة عامة منذ الانفصال الملكى

يظهر الأمير هاري لأول مرة اليوم الخميس، في مناسبة عامة بعد أن استجابت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا لرغبة حفيدها وزوجته الأمريكية ميجان بالتخلي عن واجباتهما الرسمية والتطلع إلى مستقبل أكثر استقلالا عن العائلة المالكة.وسيستضيف هاري، وهو السادس في ترتيب ولاية العرش، عملية السحب لمباريات كأس العالم للرجبي، التي تجرى العام المقبل، في قصر بكنجهام في آخر مهمة له قبل أن يبدأ هو وميجان "فترة انتقالية" تمهيدا لحياتهما الجديدة.والأسبوع الماضي أثار هاري (35 عاما) وزوجته الممثلة السابقة ميجان (38 عاما) أزمة بإعلانهما عن رغبتهما في تقليص واجباتهما الملكية وقضاء المزيد من الوقت في أمريكا الشمالية وتحقيق الاستقلال المالي.وذكرت مصادر ملكية أن الإعلان فاجأ بقية أفراد العائلة وأصاب الملكة بالاستياء وخيبة أمل. وقال صديق لهاري وميجان إن الزوجين يشعران بأنهما أجبرا على الابتعاد.وبعد قمة عائلية يوم الإثنين في ساندرينجهام حضرتها إليزابيث وهاري وشقيقه الأكبر الأمير وليام ووالده ولي العهد الأمير تشارلز تم الاتفاق على أن يقسم الزوجان وقتهما بين بريطانيا وكندا.