وزير الخارجية الأسبق: دعوة مستشار أردوغان للتهدئة «توزيع أدوار»

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن دعوة ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للجلوس مع مصر في محاولة لعودة العلاقات المصرية التركية، حديث فيه قدر من توزيع الأدوار بتركيا، ومحاولة للخداع الاستراتيجي وتهدئة للخواطر في مصر.وأضاف وزير الخارجية الأسبق، لـ«الدستور»، أن تلك التصريحات محاولة لإيصال أن تركيا دولة مسالمة ولا تريد أي مناوشات مع أي طرف، وهذا بعيد تماما عن الواقع، فالجميع يعلم في النهاية مخطط أردوغان، والخط السياسي الواحد والمعروف، الذي لن تخرج عنه الدولة التركية.وأوضح العرابي، أنه يجب وضع ما قاله مستشار الرئيس التركي أردوغان، كسياسة جديدة لتركيا وإشارة لوضع جديد تجاه مصر، سيتم السير على نهجه الفترة القادمة، مستبعدا تفكير أردوغان في هذه الدعوة حقا، ولكن في جميع الأحوال لا بد من توخي الحذر من سياسيات ودعوات أردوغان.وطالب وزير الخارجية الأسبق، تخطي هذه الدعوة وتجاهلها والرد عليها بالأفعال التي دائما ما تتحدث عن مصر ومكانتها، قائلا إن الواقع الموجود مختلف تماما ولا يجب أن تتوقف عنده الدولة المصرية.