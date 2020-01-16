اليوم.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للإعدادية بالغربية

تنطلق صباح اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بجميع المدارس على مستوى محافظة الغربية.وقال المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن عدد لجان الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الغربية بلغ 375 لجنة، يؤدى فيها جميع الطلبة والطالبات الامتحان الخاص بالفصل الدراسي الأول.وأكد وكيل الوزارة، فى تصريحات لـ«الدستور»، أنه شدد على القائمين على عملية الامتحانات، على اتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وضرورة تواجد الأمن على باب المدرسة وغلق باب المدرسة قبل بداية الامتحان، والالتزام بالوقت المحدد للامتحانات والاهتمام بنظافة اللجان وعدم اصطحاب المحمول نهائيًا داخل اللجان سواء مع الملاحظين أو الطلاب، مشيرًا إلى أنه وجه بضرورة التحقق من شخصية الطالب الممتحن من خلال بطاقة تحقيق الشخصية الواردة من لجنة النظام والمراقبة.