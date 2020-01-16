جامعة طنطا: رفع مستوى التوأمة مع شيفيلد البريطانية فرصة للتنافس

قال الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا إن، خطوة رفع مستوى بين وحدة الكلى بجامعة طنطا وجامعة شيفيلد البريطانية، إلى المستوى الأعلى "level A"، تعطى لجامعة طنطا فرصة قوية للتنافس مع الجامعات، ودعم تواجد الجامعة في التصنيفات العالمية وتبادل الخبرات مع الجامعات العالمية الذي من شأنه تنفيذ إستراتيجية الجامعة في احتلال مكانة متطورة في التصنيفات العالمية، وتعزيز التعاون مع الجامعات العالمية.وكان الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، قد أعلن مساء أمس الأربعاء، عن إنتقال برنامج التوأمة بين وحدة الكلى بجامعة طنطا وجامعة شيفيلد البريطانية إلى المستوى الأعلى "level A" الذي يعطى للجامعة مميزات تعاونية أعلى، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا.وذكر أن، انتقال الجامعة لهذا المستوى يعد خطوة متميزة لدعم التعاون بين الجامعتين، وإتاحة فرص تدريبية مختلفة للأطباء علاوة على الاستفادة من البرامج المختلفة للجمعية الدولية لأمراض الكلى، وحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل وإتاحة برامج زمالة بين الجامعتين.وأكد الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن، برنامج التوأمة يعد فرصة جديدة لتطوير مهارات الأطباء بالجامعة وتنمية قدراتهم، من خلال تبادل الخبرات خاصة في ظل إنشاء مستشفى جديدة للكلى تابعة لجامعة طنطا.