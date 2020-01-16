أغرب الأسئلة المطروحة من المرشحين للوظائف فى مقابلات العمل

كشف مجموعة من أرباب العمل على موقع ريديت عن الأسئلة الغريبة والوقحة التي طرحها المرشحون للوظائف في نهاية مقابلات العمل.وأثار أحد مستخدمي الموقع سؤالًا، طلب فيها من أرباب العمل الحديث عن أغرب الأسئلة التي وجهت إليهم في مقابلات العمل، وشارك العديد من المستخدمين تجاربهم التي تراوحت بين الغرابة والطرافة، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.وقال أحد المستخدمين إن مرشحًا لإحدى الوظائف سأله "إذا عرضت عليك شركة أخرى الراتب ذاته لنفس الوظيفة لكي تتركها وتذهب للعمل معهم، فهل ستقبل هذا العرض ولماذا؟".وقال آخر إن بعض المرشحين يسألوه عن السبب الذي يجعله يتردد في توظيفهم، وبعضهم يسأل متى يمكن أن يبدأ العمل، حتى قبل أن تتم الموافقة عليه، والغريب أن هذه الأسئلة قد تكون مفيدة لصالحهم، وتزيد من فرصهم لنيل الوظيفة.وكان مرشحون آخرون أكثر وقاحة وتطلبًا، حيث سألت إحدى المرشحات إذا كان بإمكان والدتها النوم على الأريكة في المكتب، حتى لا تضطر لقيادة السيارة إلى البيت ثم العودة لنقلها من العمل.وسأل أحد أرباب العمل مرشحة أخرى في آخر المقابلة: هل لديك أي سؤال؟ فكان ردها غريبًا، حيث سألت عن الاحتجاجات ضد التطعيمات، التي تعتقد أنها السبب بالإصابة بمرض التوحد.وكان بعض الأشخاص الذين حضروا مقابلات الوظائف غير مدركين للوظيفة التي تقدموا لها، وسأل مرشح المسؤول الذي كان يقابله عن الوظيفة، فقد دفعته حبيبته للتقدم لها، ولم يكن يعرف ما هو نوع العمل الذي تقدم له.وحضرت مرشحة لوظيفة هندسية إحدى مقابلات العمل، وقالت إنها تخرجت للتو وليس لديها خبرة، وكان صاحب العمل على وشك توظيفها، لكنها أفسدت فرصتها عندما سألت: هل هناك أي حسَّابات رياضية؟ حيث أجاب" أنت لست جيدة في الرياضيات!