دراسة: الإفراط فى تناول البروتين يزيد خطر الإصابة بالسرطان

توصلت نتائج دراسة جديدة إلى أن الإفراط في أكل البروتين يزيد خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 74 بالمائة، ويرفع احتمال الوفاة بالسرطان بنسبة 4 بالمائة.ولا يقتصر خطر تناول الكثير من البروتين على الأورام، فهناك أدلة على أن الكثير من البروتين الحيواني يزيد خطر الوفاة نتيجة مرض السكري بنسبة أكبر.. لكن أي قدر من البروتين يعتبر كثيرًا ويمثل خطرًا؟بحسب التوصيات الغذائية الصحية تتراوح نسبة البروتين الصحي بين 10 و30 بالمائة من مدخلات الجسم من السعرات الحرارية في اليوم، وتحتاج النساء كمية برواتين أقل من الرجال.وتقدر توصيات أخرى كمية البروتين الصحي في اليوم بـ 0.8 جرام من البروتين لكل كجم من وزن الجسم، لكن يعتبر البعض ذلك تشددًا لا يناسب أصحاب النشاط الزائد، ويقترحون تقديرًا آخر للمقدار الصحي يتراوح بين 1.2 و1.7 جرام من البروتين لكل كجم من وزن الجسم.وبشكل عام، إذا كان وزن الجسم 75 كجم يكون الحد الأقصى الصحي من البروتين في اليوم 60 جرامًا موزعين على كل الوجبات، وتُنصح النساء من نفس الوزن بتناول ما بين 46 و50 جرامًا من البروتين في اليوم.