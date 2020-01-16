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الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

دراسة توضح ضغط الدم المناسب بعد عمر الـ60

الخميس 16/يناير/2020 - 04:42 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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مع الاقتراب من الـ 60 تنبغي مراقبة ضغط الدم جيدًا؛ لأن نسبة غير قليلة من الناس تتطوّر لديهم مشاكل القلب بعد الـ 65، ويعتبر ضغط الدم أحد العوامل الرئيسية التي تهدد القلب والكلى.

وبحسب دراسة جديدة، سيتزايد عدد البشر الذين يتخطون الـ 85، وقد يشكلون حوالي 10% من السكان في بعض المجتمعات عام 2050، وينبغي تقدير معدل ضغط الدم الصحي بالنسبة لهم؛ لأنه يؤثر وظائف الكلى إلى جانب القلب.

بحسب الدراسة التي نُشرت في «جورنال أوف أمريكان جرياتريكس سوسيتي»، تبين أنه بعد تخطي الـ 65 وحتى بلوغ الـ 90 ينبغي أن يتم ضبط ضغط الدم سواء بطرق طبيعية أو عن طريق الأدوية ليكون 12080، أو أقل من الـ 120 قليلًا.

ولاحظ الباحثون أن هذا المعدل الصحي يضمن أقل درجة مخاطر على القلب وعلى الدماغ، فتقل معه احتمالات الإصابة بالخرف، لكن ينبغي أيضًا أخذ مخاطر انخفاض ضغط الدم في الحسبان؛ لأن الضغط المنخفض يؤثر سلبًا على وظائف الكلى.

ودعت توصيات الدراسة الأطباء لتقرير نوعية الأدوية والجرعات المناسبة للوصول بمعدل ضغط الدم إلى حالة صحية بعد الـ 60.

ويساعد المشي يوميًا لمدة 30 دقيقة على الأقل، وتخفيف الملح على ضبط ارتفاع ضغط الدم.

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