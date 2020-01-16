الراحلة ويتنى هيوستن ضمن 6 ستكرمهم قاعة مشاهير الروك آند رول

أعلنت قاعة مشاهير الروك آند رول بكليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، أمس الأربعاء، أنها ستكرم نجمة البوب الراحلة ويتني هيوستن ضمن ستة من الفرق الغنائية والفنانين هذا العام.ويمثل هؤلاء الفنانون، الذين لا يزالون على قيد الحياة أو فارقوها، نطاقًا واسعًا من أنواع الموسيقى، ومنها البوب والراب والموسيقى الإلكترونية.ومن ضمن المكرمين في قاعة مشاهير الروك في دورتها السنوية الخامسة والثلاثين فريقا «دوبي براذرز» و«تي ريكس» اللذان ذاع صيتهما في السبعينات، إلى جانب فريق «ديبيش مود» لموسيقى الروك الإلكترونية الذي تأسس في الثمانينات، ومغني موسيقى الهيب هوب نوتوريوس بي.آي.جي الذي لقي حتفه في إطلاق نار في لوس انجليس عام 1997، وكذلك فريق موسيقى الروك «ناين إنش نيلز».واختير المكرمون الستة في عام 2020 من بين 16 فريقًا وموسيقيًا رشحتهم لجنة في أكتوبر تشرين الأول، وقالت قاعة مشاهير الروك آند رول إن ما يربوا على ألف من الفنانين والمؤرخين والعاملين في صناعة الموسيقى أدلوا بأصواتهم لاختيار الفائزين.وأربعة من المكرمين هذا العام دخلوا قائمة الترشيح للمرة الأولى، وهم هيوستن ودوبي براذرز، ونوتوريوس بي.آي.جي وتي. ريكس.وستقيم القاعة الحفل الرسمي في الثاني من مايو، وسينقله التلفزيون على الهواء مباشرة.وتوفيت «هيوستن»، صاحبة الأغنية الشهيرة «آيل أولويز لف يو» «سأحبك للأبد»، والتي صنفت ضمن أنجح المغنيات في جميع العصور في عام 2012 عندما غرقت في حمام بفندق عن عمر 48 عامًا.