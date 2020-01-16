اليابان تؤكد اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا الجديد

أكدت وزارة الصحة اليابانية صباح الخميس اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.وأوضحت الوزارة أن الإصابة لرجل من الصين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.وأضافت أن المريض يقيم في مقاطعة كاناجاوا وهو في الثلاثينيات من العمر، وتم إدخاله المستشفى في 10 يناير الجاري بأعراض التهاب رئوي.يشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).وكان طارق جساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أعلن في وقت سابق أنه لا يوجد أدلة حتى الآن على انتقال عدوى فيروس "كورونا" الجديد من إنسان إلى آخر.