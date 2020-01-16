رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

السبت.. حفل توقيع كتاب «ريحة الحبايب» بنقابة الصحفيين

الخميس 16/يناير/2020 - 03:52 ص
محمد إبراهيم طعيمة
محمد إبراهيم طعيمة
محمد مجدي
طباعة
تقيم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين حفل توقيع لكتاب «ريحة الحبايب.. حكايات إنسانية لنجوم الفن» للكاتب الصحفي والروائي محمد إبراهيم طعيمة، وذلك في السادسة من مساء يوم السبت 18 يناير الجاري.

ويدير اللقاء الكاتب الصحفي والناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط ورئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.

ويشهد اللقاء حضور عدد من نجوم ونجمات الوسط الفني ومنهم أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية الفنانين إيهاب فهمي، ونهال عنبر، وعزوز عادل، بالإضافة للفنانين ماجد المصري، وراندا البحيري، وأحمد عبدالعزيز، ولقاء سويدان وعدد آخر من نجوم ونجمات التمثيل والغناء.

وكان الكاتب الصحفي والروائي محمد إبراهيم طعيمة قد طرح قبل أسبوعين كتابه الجديد «ريحة الحبايب»، والذي تصدر غلافه الفنان الشاب هيثم أحمد زكي ووالده الفنان الكبير أحمد زكي ووالدته الفنانة هالة فؤاد، فيما احتل صدارة الغلاف الذي صممه الفنان محمد شكري، وتنشره دار الياسمين، عددًا من نجوم الفن الراحلين إلى جانب عائلة الفنان أحمد زكي، ومنهم حسين الشربيني، نجاح الموجي، سناء يونس، ناهد شريف، تحية كاريوكا، عبدالفتاح القصري، علي الشريف، والفنان جورج سيدهم شفاه الله.

وأكد الكاتب الصحفي والروائي محمد إبراهيم طعيمة، أنه يرصد من خلال الكتاب مجموعة من قصص الحب والأحزان والمآسي التي عاشها هؤلاء الفنانين بعيدًا عن أعمالهم الفنية المعروفة للعامة، حيث يغوص الكتاب في تفاصيل حياتهم الشخصية من واقع لقاءاتهم التي أجروها بأنفسهم في عدد من المجلات الفنية والقنوات الفضائية.

يذكر أن كتاب «ريحة الحبايب» هو العمل الأدبي الرابع للكاتب محمد إبراهيم طعيمة، حيث صدر له عام 2011 رواية «رجالة الهانم» التي حققت نجاحًا كبيرًا وتم عمل طبعتين لها، وكتاب «عفريتة هانم» عام 2014، الذي يحكي قصة حياة الفنانة الراحلة سامية جمال، ورواية «مولد سيدي البيومي» في 2016 والتي تم تحويلها لعمل مسرحي.
السبت.. حفل توقيع كتاب «ريحة الحبايب» بنقابة الصحفيين
السبت.. حفل توقيع كتاب «ريحة الحبايب» بنقابة الصحفيين

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس الخميس: أمطار متوسطة مع انخفاض الحرارة

منذ حوالي 12 ساعة

ضبط خطيب متلبسًا بالغش من «برنامج المصحف»

منذ حوالي 15 ساعة

إعادة محاكمة المهندس المصرى المحكوم عليه بالإعدام فى السعودية

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. ظهور «دبابات طائرة» في مناورات «قادر 2020» (فيديو)

الصور

image description

مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري

image description

كبار رجال الدولة فى عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي

image description

مؤتمر إعلان تفاصيل السوبر بين الأهلي والزمالك

image description

دار أزياء «فيرساتشي» تستعرض مجموعة لما قبل خريف 2020

image description

عدوية والليثى وحجاج.. يدعمون نجل سعد الصغير (صور)

الأكثر قراءة

انتصار السيسى فى عزاء نجل مايا مرسى

أول تعليق من مصر بشأن الاتفاق المبدئى لحل أزمة سد النهضة

أحمد موسى يكشف رد فعل تركيا بعد مناورة قادر 2020

«فورت برنيس».. كيف امتلكت مصر ثانى أكبر قاعدة عسكرية فى العالم؟

إنفوجراف

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

حصاد قطاع الأوقاف في 2019 (إنفوجراف)

image description

تفاصيل «حياة كريمة» لخدمة 11 محافظة.. إنفوجراف

أيام زمان

نبيلة أباظة.. الراقصة التى هددت عرش فتى الشاشة

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الجميلة والوحش.. لماذا طلب رشدى أباظة اللبنانية صباح فى بيت الطاعة؟

نجم الساعة

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

الصحة

علماء يكتشفون طريقة جديدة لمنع السمنة

دراسة: الإفراط فى تناول البروتين يزيد خطر الإصابة بالسرطان

دراسة توضح ضغط الدم المناسب بعد عمر الـ60

5 قواعد لخسارة الوزن بطريقة صحية

الرئيس نيوز

واشنطن تعلن توصل مصر وإثيوبيا والسودان إلى اتفاق مبدئي بشأن سد النهضة

اتخاذ 3 قرارات.. أول تعليق من وزيرة الصحة على حادث "طبيبات المنيا"

"الجيش الليبي": لن نقبل التفاوض مع السراج بحضور الأتراك

مجلس النواب الأمريكى يوافق على إحالة ملفات قضية عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ

منوعات

أغرب الأسئلة المطروحة من المرشحين للوظائف فى مقابلات العمل

5 حدود يجب على الزوجين الالتزام بها لعلاقة ناجحة

دراسة: ضعف قبضة يدك دليل على وهن قوتك البدنية

نظام غذائى نباتى يمنع تناول الأفوكادو والعسل لهذا السبب

كشكول

امتحانات سابقة لمادة "التربية الاسلامية" للشهادة الإعدادية الأزهرية

غرفة عمليات خاصة لامتحان الشهادات بالوادى الجديد الأزهرية

فى أول أيام الامتحانات.. "النجار" يتفقد كنترولات المعاهد الأزهرية

ناجية من حادث "تكليف طبيبات المنيا": الضحايا أخذن "ميكروباص" على حسابهن

إسلام سياسي

تعميم تجربة الأذان الموحد بالمحافظات بعد نجاحها بالقاهرة الكبرى

الطبلاوي يرد بنفسه على شائعة وفاته

وفد من مشيخة الأزهر يعزي الدكتورة مايا مرسي في وفاة نجلها- صور

"الانحراف في فهم السنة ".. من الرواق الأزهري بمعرض الكتاب 2020

مقالات الرأي
خالد عكاشة
إيران.. أن تكون سجين الزيف الكامل
حسين عثمان
فيلسوف التجديد والمواطنة والتقدم
جلال حمام
سد النهضة.. إسرائيل تكمن فى التفاصيل
صفوت البياضي
مفاتيح أساسية للحياة السامية
المزيد

الثقافة

اليوم.. تفاصيل ختام فعاليات ملتقى القاهرة الخامس للشعر العربى

«آثارنا العريقة» ورشة فنية في مكتبة طفل المعادي

غدًا.. مناقشة «ميراث الاستعلاء» للدكتور سعيد المصري ببتانة

الشاعرة مروة نبيل في دار الأدهم بـ«عمائي»