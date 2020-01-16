اليوم.. «خطة النواب» تتلقى برنامج الحكومة للعام المالى المقبل

تتلقى اللجنة الفرعية المشكلة من أعضاء الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، لمراجعة موازنة برنامج الحكومة، اليوم الخميس، النسخة الأولية لموازنات برنامج الحكومة للأداء للعام المالي المقبل 2020 ـــ2021.ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعين متتاليين، يتناول الأول تسلم خطط وزارات: الاتصالات، والإسكان، والنقل، والكهرباء، والثقافة، والتعاون الدولي، والري، الهجرة، والبترول، والمالية، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والبيئة، والأوقاف، والخارجية، والعدل، وعددًا من الهيئات المجالس القومية.ويتناول الثاني تسلم خطط وزارات: الإعلام، وشئون مجلس النواب، الطيران، السياحة والآثار، قطاع الأعمال، والإنتاج الحربي، والزراعة، التضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والتموين، والصحة، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية الأعلى للإعلام، والوطنية للصحافة، وأكاديمية السادات الهيئة العامة للرعاية الصحية.