تعرف على إيرادات الفيلم التاريخى «1917»
الخميس 16/يناير/2020 - 07:48 ص
محمد مجديطباعة
استطاع الفيلم التاريخي «1917»، حصد إيرادات مرتفعة للغاية منذ طرحه مؤخرًا، حيث وصلت إيراداته في أمريكا الشمالية إلى منتصف الأسبوع حوالي 50 مليون دولار.
والفيلم بطولة دين-تشارلز تشابمان وجورج ماكاي وأندي أبولو ومن إخراج سام منديز.
وحل في المركز الثاني الجزء الجديد من سلسلة أفلام حرب النجوم «ستار وورز: ذا رايز أوف سكايووكر» بإيرادات وصلت إلى 20 مليون دولار، خلال هذا الأسبوع.
والفيلم بطولة جون بويجا وديزي ريدلي وأوسكار إيزاك ومن إخراج جيفري جيكوب أبرامز.
وتراجع فيلم الحركة والمغامرة «جومانجي: ذا نيكست ليفيل» من المركز الثاني إلى الثالث مسجلا 17 مليون دولار.
والفيلم بطولة دوين جونسون وكيفن هارت وجاك بالاك وكارين جيلان ومن إخراج جيك كاسدين.
والفيلم بطولة دين-تشارلز تشابمان وجورج ماكاي وأندي أبولو ومن إخراج سام منديز.
وحل في المركز الثاني الجزء الجديد من سلسلة أفلام حرب النجوم «ستار وورز: ذا رايز أوف سكايووكر» بإيرادات وصلت إلى 20 مليون دولار، خلال هذا الأسبوع.
والفيلم بطولة جون بويجا وديزي ريدلي وأوسكار إيزاك ومن إخراج جيفري جيكوب أبرامز.
وتراجع فيلم الحركة والمغامرة «جومانجي: ذا نيكست ليفيل» من المركز الثاني إلى الثالث مسجلا 17 مليون دولار.
والفيلم بطولة دوين جونسون وكيفن هارت وجاك بالاك وكارين جيلان ومن إخراج جيك كاسدين.