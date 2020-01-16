تعرف على إيرادات الفيلم التاريخى «1917»

استطاع الفيلم التاريخي «1917»، حصد إيرادات مرتفعة للغاية منذ طرحه مؤخرًا، حيث وصلت إيراداته في أمريكا الشمالية إلى منتصف الأسبوع حوالي 50 مليون دولار.والفيلم بطولة دين-تشارلز تشابمان وجورج ماكاي وأندي أبولو ومن إخراج سام منديز.وحل في المركز الثاني الجزء الجديد من سلسلة أفلام حرب النجوم «ستار وورز: ذا رايز أوف سكايووكر» بإيرادات وصلت إلى 20 مليون دولار، خلال هذا الأسبوع.والفيلم بطولة جون بويجا وديزي ريدلي وأوسكار إيزاك ومن إخراج جيفري جيكوب أبرامز.وتراجع فيلم الحركة والمغامرة «جومانجي: ذا نيكست ليفيل» من المركز الثاني إلى الثالث مسجلا 17 مليون دولار.والفيلم بطولة دوين جونسون وكيفن هارت وجاك بالاك وكارين جيلان ومن إخراج جيك كاسدين.