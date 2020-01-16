رامى جمال يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره

تحدث المطرب رامي جمال، عن كل الداعمين له، خلال مشواره الفني، وعمل على مساعدته خلال حياته المهنية.وكتب جمال، عبر تدوينة له على موقع التغريدات "تويتر" وقال: "‏شكرا من قلبي لكل حد صدق في موهبتي وساعدني من يوم ما فكرت في المزيكا لحد النهاردة".وتابع:"شكرا لكل أصدقائي اللي ساعدوني علشان الألبوم والكليب يطلعوا بالشكل اللي نفسي فيه، أنا مبنساش حد ساعدني وربنا يقدرني على رد الحب بالحب".الجدير بالذكر أن رامي جمال قد أعلن مؤخرا إصابته بمرض البهاق، وتحدث حول فكرة إعلانه الاعتزال، وهو ما قوبل بدعم شديد من قبل الجمهور والفنانين، وكان بينهم الفنان تامر حسني، الذي أحيا معه حفل جماهيري ناجح.