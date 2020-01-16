بصورة لـ«صلاح» و«مانى».. ليفربول يوجه رسالة إلى جمهوره

احتفل فريق ليفربول بوصول عدد متابعى قناته على يوتيوب إلى 4 ملايين مشترك، وذلك من خلال صورة للنجم محمد صلاح وساديو مانى، موجهًا من خلالها الشكر إلى جمهور الريدز على الدعم الدائم.ونشر فريق ليفربول «فيديو»، يحمل كلا من صورة النجم محمد صلاح وساديو مانى على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وعلق عليه: «لقد وصلنا إلى 4 ملايين مشترك على اليوتيوب!.. شكرًا لجماهير الريدز على دعمكم الدائم».ويستعد فريق ليفربول لمباراته المقبلة أمام مانشستر يونايتد المقرر إقامتها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الإنجليزي على ملعب «أنفيلد».ويتصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة وبفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي الوصيف بـ47 نقطة.