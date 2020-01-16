غلق جزئى لشارع الهرم لنقل خطوط المرافق المتعارضة مع أعمال حفر مترو الأنفاق

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة والشركة المنفذة للمشروع القومى لمترو الأنفاق «الخط الرابع»، بتنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة مع مسار المشروع.ومن المقرر أن يتم غلق جزئى لشارع الهرم وتقاطعه مع شارع الشيخ الشربينى (المطبعة) بالاتجاه القادم من المنطقة الأثرية تجاه ميدان الجيزة، وتقاطع شارع الأهرام مع شارع ضياء بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المنطقة الأثرية دون تعطيل للحركة المرورية لمدة 3 أيام تبدأ الجمعة الموافق 17 1 2020 وتنتهي الأحد الموافق 19 1 2020، على أن تبدأ الأعمال فى تمام الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة الـ5 صباحًا طوال أيام العمل لتفادي أوقات الذروة المرورية.ويستمر العمل على مدار 24 ساعة أعلى الرصيف بشارع الأهرام بالاتجاهين بداية من شارع ضياء وحتى شارع الشيخ الشربينى (المطبعة) لمدة 10 أيام، والتى بدأت من صباح الثلاثاء الموافق 14 1 2020، ومن المقرر أن تنتهى الخميس الموافق 23 1 2020.