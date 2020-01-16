مباحثات بين ترامب وأردوغان حول الوضع الأمنى فى سوريا وليبيا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرى مباحثات هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسبما أفادت «سكاى نيوز» في نبأ عاجل.وأضاف البيت الأبيض أن مباحثات ترامب وأردوغان تناولت الوضع الأمني في سوريا وليبيا والتظاهرات في إيران وإسقاط الطائرة الأوكرانية.