غارات إسرائيلية على قطاع غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، غارات جوية على قطاع غزة، رداً على 4 صواريخ أطلقت من القطاع الفلسطيني المحاصر واعترض اثنين منها نظام "القبة الحديدية" للدفاع الجوي.وأعلن جيش الاحتلال في بيان أن الغارات استهدفت مواقع لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وذكر البيان: "الجيش الإسرائيلي استهدف أهدافا إرهابية لحماس في شمال قطاع غزة".وأفاد شهود عيان في غزة لوكالة فرانس برس أن القصف الإسرائيلي طال قاعدة لحماس قريبة من شاطئ البحر من دون أن يوقع إصابات بشرية.وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق، الأربعاء، أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت صاروخين من أصل 4 أطلقت من قطاع غزة.