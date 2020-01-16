سفارة الإمارات بالقاهرة تحذر من نشر الأخبار الزائفة باسمها

نفت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، إدلاء المهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بأي تصريحات صحفية خلال الفترة الماضية.وأكدت السفارة، في بيان لها، أن سفير الإمارات لم يدلي بأي تصريحات صحفية في الآونة الأخيرة لأي وسيلة إعلامية مصرية أو أجنبية بشكل منفرد أو جماعي.وتهيب السفارة بالإعلاميين والصحفيين توخي الحذر فيما ينشر باسم السفارة أو السفير، وضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها؛ منعًا لنشر الشائعات واللغط.كان أحد المواقع الإلكترونية نشر خبرًا مزيفًا باسم المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، يتحدث فيه عن الأوضاع المستجدة في المنطقة العربية خلال الفترة الماضية، دون أن يكون لهذه التصريحات أي أساس من الصحة.