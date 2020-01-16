أمطار ورياح تضرب الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، سقوط أمطار في مختلف مدنها، وانخفاض في درجات الحرارة مصاحبة برياح شديدة وبرق ورعد.وكانت المحافظة قد شهدت أجواء متضاربة في الطقس طوال اليوم، حيث ظهرت شبورة مائية على الطرق الصحراوية، مصحوبة برياح في جميع الأنحاء، وكذلك تساقط أمطار في عدد من المدن.وقال مصادر في إدارة المرور، إن الشبورة لم تتسبب في توقف حركة السير بالشوارع الرئيسية، موضحة أن حركة المرور تسير بشكل طبيعي مع انتشار القوات الأمنية على الطرق.واستعدت المحافظة لموجة الطقس السيء، التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، ورفعت حالة الطوارئ تحسبًا لهطول الأمطار في أي وقت والتصدي لأضرارها.