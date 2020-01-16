ماكونيل: محاكمة ترامب ستنطلق فعليًا 22 يناير

قال السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ الأمريكى، إن محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستنطلق فعليا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 يناير الجاري، وفق ما ذكرت «سكاي نيوز» في خبر عاجل.وكان مجلس النواب الأمريكي، وافق الأربعاء، على قرار إحالة مواد ملف عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ.وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، في مؤتمر صحفي: "سنحدد ممثلي الادعاء ونقدم لائحة الاتهام لمجلس الشيوخ لمحاكمة ترامب برلمانيًا"، مضيفة: "نحن فخورون بأن نقدم لائحة محاكمة ترامب التي ستحدد التهم التي تشكل أساس محاكمته".وإحالة مواد الاتهام إلى مجلس الشيوخ تأخرت على خلفية المحاولة الفاشلة من قبل بيلوسي للحصول على موافقة السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، على إضافة إفادات جديدة لشهود العيان على ملف عزل ترامب.