محلل سياسي: قاعدة برنيس العسكرية رسالة اطمئنان للشعب المصري

أكد المستشار رمضان عزام، المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي، أن قاعدة برنيس العسكرية ردع حقيقي لأي أطماع تهدد أمن مصر، موضحا أن مصر هي رمانة الميزان، خاصة وأنها المسؤولة عن أمن الدول العربية ككل، وبالتالي رفع كفاءة الجيش من أجل حماية الأمن القومي.وأوضح عزام، خلال لقاءه تصريحات تلفزيونية، اليوم، أن هذه القاعدة تُعد رسالة اطمئنان للشعب المصري، بأن القوات المسلحة قادرة على حماية الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن قاعدة برنيس تقوم بتأمين الممرات الملاحية في البحر الأحمر، وتحقق الاستقرار وتؤمن المصالح الاستراتيجية.وتابع عزام، أن المواطن المصري يشعر بالأمن والأمان بفضل افتتاحات القواعد العسكرية من قبل القوات المسلحة والمناورات العسكرية الأخيرة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تستهدف رفع الروح المعنوية للمواطن من خلال تنفيذ تلك المناورات.وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية قادرة على حماية مصر وتأمين المصالح الاستراتيجية والاقتصادية على كافة الجهات الاستراتيجية.وتعد قاعدة برنيس العسكرية التي أنشئت في زمن قياسي خلال أشهر معدودة، لتكون إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي بقوة عسكرية ضاربة في البر والبحر والجو، ارتباطا بمختلف المتغيرات الإقليمية والدولية، ما يعزز التصنيف العالمي للقوات المسلحة المصرية بين مختلف الجيوش العالمية".