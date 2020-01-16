عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد خلال أيام

يستعد النجم عمرو دياب، لطرح ألبومه الجديد «أنا غير»، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يمكث هذه الفترة في الاستديو الخاص به من أجل الوقوف على التفاصيل الأخيرة.وانتهى «الهضبة» من تسجيل أغاني الألبوم، والتي طرح منها ثلاثة أغاني فقط، حيث من المتوقع أن يحتوي الألبوم على 10 أغاني، سيقوم بطرحهم على موقع «يوتيوب» والمنصات الإلكترونية.من ناحية أخرى؛ يستعد «الهضبة» لإحياء حفل غنائي كبير في ميديا سيتي دبي يوم 24 يناير الجاري.يذكر أن عمرو دياب كان قد أحيا ثلاثة حفلات خلال العام الماضي، ضمن فعاليات موسم الرياض، وقدم في حفله الأخير هناك ضمن فعاليات مهرجان ميدل بيست ثلاثة توزيعات جديدة لأغنياته «يتعلموا» و«يوم تلات» و«أجمل عيون» مع الموزع العالمي ريهاب.