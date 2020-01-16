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حوادث

اليوم.. محاكمة عاطل زور محررات رسمية بالقاهرة الجديدة

الخميس 16/يناير/2020 - 12:41 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
عادل عبد العال
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم، محاكمة المتهم «خالد. ج» لاتهامه بتزوير محررات رسمية بالقاهرة الجديدة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود، وشريف محمد علي.

وأسندت النيابة للمتهم تهمة تزوير محرر رسمي، وهو عقد بيع المركبة رقم 12513 نقل القاهرة بطريق الاصطناع، بأن حرر هذا العقد على غرار المحررات الرسمية، ودون به البيانات المراد تدوينها، ووضع عليه بصمة بخاتم مقلد منسوب لوحدة مرور بمحافظة بني سويف على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهم، تهمة تزوير محرر رسمي، وهو التصريح المؤقت للسيارة رقم «12513» نقل القاهرة، والمنسوب صدوره لوحدة تراخيص القطامية بطريق الاصطناع، بأن دون به البيانات المراد تدوينها على غرار المحررات السليمة.

كما أسندت النيابة للمتهم تهمة تقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بإحدى المصالح الحكومية وهي وحدة تراخيص القطامية، ووحدة تراخيص بني سويف، والاستيلاء على مبلغ 64 ألف جنيه والمملوك المجنى عليه عبد العزيز محمد، باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بأن تزوير ملكيته للسيارة المذكورة واقعة صحيحة.

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