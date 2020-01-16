اليوم.. محاكمة «مكوجى» هتك عرض طالبة بالتجمع

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم الخميس، محاكمة «جمال.ي»، لاتهامه بهتك عرض طالبة بالتجمع.تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود، وشريف محمد.وأسندت النيابة للمتهم «جمال.ي»، 25 سنة «مكوجي»، وآخر مجهول، تهمة هتك عرض المجني عليها «د. ع»، بأن قاما بملامسة مواطن عفتها، والأجزاء الحساسة والخادشة للحياء بالطريق العام.وشهدت المجني عليها، أنها وحال ترجلها بالطريق العام، قام المتهم وآخر مستقلين دراجة بخارية بالطريق العام بهتك عرضها بملامسة مواطن عفتها.وشهد معاون مباحث قسم شرطة التجمع، أن تحرياته أكدت قيام المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول في هتك عرض المجني عليها بالطريق العام.