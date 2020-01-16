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الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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ماكونيل: محاكمة ترامب ستنطلق فعليًا 22 يناير
مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري
الخميس 16/يناير/2020 - 12:34 ص
تصوير : احمد حسن
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