مصرع شاب وشقيقته دهسًا تحت عجلات قطار الصعيد

لقى شاب وشقيقته مصرعهما، عقب دهسهما من قبل قطار الصعيد، بمزلقان السكة الحديد بمنطقة البدرشين في الجيزة.وتلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بمصرع شخصين (شاب وفتاة - شقيقين) دهسا أمام قطار الصعيد بمنطقة البدرشين، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة الانتقال وكشف الملابسات.وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين، وتبين أن المتوفيان "أيمن. س" في العقد الرابع من عمره، وشقيقته "صابرين. س" في العقد الثالث.كما شرحت التحريات أن المتوفيان صدمهما قطار رقم 976 القادم من القاهرة، وفي طريقه لمدينة الأقصر أثناء عبورهم السكة، مما أسفر عن وفاتهما في الحال.وأمر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.