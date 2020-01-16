حملة تموينية موسعة على المحلات التجارية بالمنيا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، حملة تموينية موسعة بالمحافظة، بمشاركة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وجهاز حماية المستهلك، وشرطة المسطحات والبيئة، ودكاترة الطب البيطري، ومفتشي الأغذية، ومفتشين الإدارة بقسم الرقابة التموينية، وقوة من مباحث التموين.وأسفرت الحملة عن عدد تحرير ٢٥ محضر عدم حمل شهادات صحية، و٣ محاضر منشأة بدون ترخيص، و٦محاضر منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.وقال محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية واللحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تتمثل في 10 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و٢٥ كجم فول للتدميس، و١٥كجم زيت طعام، و٥٠كجم طحينة، و٢كرتونة خل طعام، و٢كرتونة طحينة و١٢عبوه، و١٢علبة حلاوة طحينية و٢٠قطعة، و٢كرتونة عسل أسود و٢٤برطمان، و٢كرتونة عسل أسود و٢برطمان، وعدد ١طن لبن معد للبيع.وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات وتقيدها جنحة ضد المتهمين، وإرسالها للنيابة للاطلاع والتصرف.