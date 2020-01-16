اليوم.. تفاصيل ختام فعاليات ملتقى القاهرة الخامس للشعر العربى

يختتم المجلس الأعلى للثقافة، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الرابع والأخير لملتقى القاهرة الخامس للشعر العربي؛ وتتضمن الفعاليات لليوم الرابع تنظيم جلستين بحثيتين وأمسية شعرية على النحو التالي.تبدأ الجلسة البحثية الرابعة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وتنتهي عند الواحدة ظهرًا، ويرأسها الدكتور هيثم الحاج علي، ويشارك بها كلًا من أحمد فضل شبلول: النشر الإلكتروني للشعر العربي، وجهاد محمود ويقدم "خوارج النص في ديوان علاء عبد الهادي (إيكاروس)"، وسعيد توفيق ويقدم فيها "الشعر واللغة والهوية"، وسلام المحنش ويقدم فيها "الإبداع اللغوي عند عبد العزيز المقالح"، وشوكت المصري ويقدم فيها "جدل الغنائية والدرامية في النص الشعري الحديث".وتبدأ فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا فعاليات الجلسة البحثية الخامسة بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة"، ورئيس الجلسة زياد علي، ويقدم فيها أسامة البحيري"تفاعل الصوت والصورة في الشعر الرقمي"، وتقدم رشا ناصر العلي "التشكيل البصري الكتابي ودلالاته في النص الشعري الحديث"، وتقدم غراء مهنا "ترجمة الشعر: الجميلة الخائنة"، يعقبها إستراحة حتى الخامسة مساءً.وتبدأ فى تمام الساعة الخامسة مساءً، وحتى السادسة والنصف، الأمسية الشعرية السابعة والأخيرةوتديرها الدكتورة نانسي إبراهيم، ويشارك بها الشعراء أحمد الجعفري، شريفة السيد، صلاح اللقاني، عبد المنعم سالم، عزت الطيري، فتحي عبد السميع، فولاذ عبد الله الأنور، محمود نسيم، مؤمن سمير؛ ثم تنتقل الفعاليات لمقر مسرح الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية لتبدأ في تمام السابعة؛ مراسم إعلان اسم الفائز بجائزة القاهرة للشعر العربي في دورتها الخامسة يناير 2020، وتكريم لجنة التحكيم.