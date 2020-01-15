نائب دشنا يتابع الاستعدادات النهائية لبدء إنشاء كوبرى المشاة

تابع النائب حسين فايز عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة مركزى دشنا والوقف، الاستعدادات النهائية للبدء في تنفيذ كوبري المشاة العلوي بدشنا الذي يمر أعلى طريق "مصر - أسوان" وترعة الكلابية والسكة الحديد.أكد النائب حسين فايز عضو مجلس النواب عن دائرة دشنا، أن الكوبرى سيساهم في خدمة المواطنين وطلاب المدارس إضافة لأهميته القصوى للحفاظ على سلامة المواطنين، وأكد أن إنشاء الكوبري يأتى في إطار اهتمام الحكومة بتنمية الصعيد والقضاء على المشكلات التى تواجه المواطنين، مطالبًا الشركة المنفذة بتكثيف ورديات العمل للانتهاء من إنشاء الكوبرى وفقًا للجدول الزمني المحدد.